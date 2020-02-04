شركة سينوبك الصينية تقلص إنتاج مصافي النفط بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 12:33 مساء

أبلغت شركة سينوبك الصينية، أكبر شركة تكرير للنفط في آسيا، منشآتها بتقليص الإنتاج هذا الشهر حوالي 600 ألف برميل يوميا، في ظل تأثر الطلب على الوقود بفعل فيروس «كورونا» الآخذ بالانتشار.

وقال خبراء إن هذا القرار يعني أن الشركة ستخفض إنتاجها نحو 12% من متوسط إنتاج شركة التكرير التابعة للدولة العام الماضي، وانخفضت أسعار النفط يوم الخميس لتستأنف تراجعها بعد استقرارها لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ينتشر فيه القلق من التأثير الاقتصادي لفيروس «كورونا» في الصين، بينما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأميركية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق.

وتراجع خام القياس العالمي برنت 62 سنتا، أي 1% إلى 59.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 6.23 بتوقيت غرينتش، بعد أن زاد 0.5% أمس الأربعاء. وتراجع الخام الأميركي 51 سنتا، أي 1% إلى 52.82 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 0.3% في الجلسة السابقة، وفق وكالة «رويترز».

واستقرت الأسعار في الأيام القليلة الماضية بعد اضطراب دفعها صوب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب على النفط ومنتجاته. لكن في الوقت الحالي تسبب ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس وانتشاره في أنحاء العالم مجددا في تراجع الأسواق، مع هبوط حاد في أسواق الأسهم الآسيوية.

واتجهت شركات طيران في أنحاء العالم لتعليق الرحلات المباشرة إلى الصين أو تقليص عددها مع إصدار الحكومات تحذيرات بشأن السفر وانخفاض أعداد المسافرين. كما أبقى ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي على الضغط الماثل على الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت بأكثر من سبعة أمثال توقعات السوق، لتزيد 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يناير. وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين زادت إلى مستوى قياسي، لترتفع للأسبوع الثاني عشر على التوالي وتصل إلى 261.1 مليون برميل.

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