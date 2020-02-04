بورصتا الصين تحاولان الحد من الخسائر وارتباك في شركات السيارات العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 10:56 صباحا
مدينة شينزن الصينية في 3 فبراير 2020 (فرانس برس).

تحاول بورصتا الصين الحد من خسائرهما بعدما بدأت جلساتهما اليوم الثلاثاء بانخفاض واضح، وذلك غداة تراجع كبير في أسواق متقلبة جدا تسودها مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد؛ بينما يستمر الارتباك في شركات السيارات العالمية.

واضطرت شركات وهيئات عديدة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس.

وفتح مؤشر بورصة شنغهاي على تراجع نسبته 2.23% إلى 2685.27 نقطة، بينما بدأت الجلسة في بورصة شينزن بانخفاض نسبته 3.48% إلى 1552.96 نقطة، حسب «فرانس برس».

لكن البورصتين تمكنتا من الحد من التراجع بسرعة في الدقائق التالية وسجلتا بعد نصف ساعة من بداية الجلسة ارتفاعا طفيفا بلغ 0.58% في شنغهاي و1.88% في شينزن؛ لكن المبادلات بقيت متقلبة إلى حد كبير.

وكانت بورصتا الصين القارية انهارتا أمس الإثنين في الجلسة الأولى بعد عطلة طويلة بدأت في 24 يناير الماضي بمناسبة عيد رأس السنة القمرية. واغلقت بورصة شنغهاي على انخفاض نسبته 7.72% بينما تراجعت بورصة شينزن 8.41%، وسجلتا بذلك أكبر انخفاض منذ الانهيار المالي صيف 2015.

واتخذت إجراءات لمكافحة انتشار الوباء الذي تتسبب في شل قطاعات كاملة من النشاط الاقتصادي وتضر بالاستهلاك الذي يعد محركا أساسيا للنمو في الدولة الآسيوية العملاقة.

حياة متوقفة
وبين الإجراءات فرض حجر صحي وتعليق رحلات قطارات وإقفال دور للسينما ومحلات تجارية وإغلاق معظم الشركات والمصانع حتى التاسع من فبراير. لذلك يثير انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن ذعر المستثمرين ويمكن أن يؤثر لفترة طويلة على الاقتصاد الصيني.

من جهتها، بدأت بورصة هونغ كونغ التي تكبدت خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، على ارتفاع نسبته 0.51%؛ لكن بورصتي طوكيو اللتين بدأتا المبادلات على انخفاض، أغلقتا في نهاية المطاف على ارتفاع.

توقف إنتاج السيارات
وأعلنت المجموعة الكورية الجنوبية الأولى لصناعة السيارات «هيونداي» توقف الإنتاج في أحد خطوطها بسبب نقص في قطع الغيار مرتبط بانتشار فيروس كورونا.

وفي طوكيو، أعلنت مجموعة «نيسان» للصناعة السيارات أنها أرجأت استئناف الانتاج في مقاطعة هوباي بوسط الصين بعد 14 فبراير الجاري.

وتملك «نيسان» مصنعا مشتركا مع شركة «دونغفينغ موتور» في مدينة ووهان عاصمة هوباي، حيث ظهر الفيروس الذي أصيب به نحو عشرين ألف شخص حتى الآن.

وقد أرجأت شركات أجنبية أخرى لصناعة السيارات بينها اليابانيتان «هوندا» و«تويوتا» والألمانية «فولكسفاغن» بين أسبوع وعشرة أيام استئناف إنتاجها في الصين بسبب انتشار كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرض جوائز مالية..أحياء في الصين تطارد المسافرين العائدين من ووهان
دولى
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
كورونا يواصل حصد الأرواح وحصيلة الوفيات تصل إلى 361 شخصا
دولى
إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشاي والخضروات والفاكهة تحد من مخاطر مرض ألزهايمر