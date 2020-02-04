بورصتا الصين تحاولان الحد من الخسائر وارتباك في شركات السيارات العالمية

مدينة شينزن الصينية في 3 فبراير 2020 (فرانس برس).

تحاول بورصتا الصين الحد من خسائرهما بعدما بدأت جلساتهما اليوم الثلاثاء بانخفاض واضح، وذلك غداة تراجع كبير في أسواق متقلبة جدا تسودها مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد؛ بينما يستمر الارتباك في شركات السيارات العالمية.

واضطرت شركات وهيئات عديدة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس.

وفتح مؤشر بورصة شنغهاي على تراجع نسبته 2.23% إلى 2685.27 نقطة، بينما بدأت الجلسة في بورصة شينزن بانخفاض نسبته 3.48% إلى 1552.96 نقطة، حسب «فرانس برس».

لكن البورصتين تمكنتا من الحد من التراجع بسرعة في الدقائق التالية وسجلتا بعد نصف ساعة من بداية الجلسة ارتفاعا طفيفا بلغ 0.58% في شنغهاي و1.88% في شينزن؛ لكن المبادلات بقيت متقلبة إلى حد كبير.

وكانت بورصتا الصين القارية انهارتا أمس الإثنين في الجلسة الأولى بعد عطلة طويلة بدأت في 24 يناير الماضي بمناسبة عيد رأس السنة القمرية. واغلقت بورصة شنغهاي على انخفاض نسبته 7.72% بينما تراجعت بورصة شينزن 8.41%، وسجلتا بذلك أكبر انخفاض منذ الانهيار المالي صيف 2015.

واتخذت إجراءات لمكافحة انتشار الوباء الذي تتسبب في شل قطاعات كاملة من النشاط الاقتصادي وتضر بالاستهلاك الذي يعد محركا أساسيا للنمو في الدولة الآسيوية العملاقة.

حياة متوقفة

وبين الإجراءات فرض حجر صحي وتعليق رحلات قطارات وإقفال دور للسينما ومحلات تجارية وإغلاق معظم الشركات والمصانع حتى التاسع من فبراير. لذلك يثير انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن ذعر المستثمرين ويمكن أن يؤثر لفترة طويلة على الاقتصاد الصيني.

من جهتها، بدأت بورصة هونغ كونغ التي تكبدت خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، على ارتفاع نسبته 0.51%؛ لكن بورصتي طوكيو اللتين بدأتا المبادلات على انخفاض، أغلقتا في نهاية المطاف على ارتفاع.

توقف إنتاج السيارات

وأعلنت المجموعة الكورية الجنوبية الأولى لصناعة السيارات «هيونداي» توقف الإنتاج في أحد خطوطها بسبب نقص في قطع الغيار مرتبط بانتشار فيروس كورونا.

وفي طوكيو، أعلنت مجموعة «نيسان» للصناعة السيارات أنها أرجأت استئناف الانتاج في مقاطعة هوباي بوسط الصين بعد 14 فبراير الجاري.

وتملك «نيسان» مصنعا مشتركا مع شركة «دونغفينغ موتور» في مدينة ووهان عاصمة هوباي، حيث ظهر الفيروس الذي أصيب به نحو عشرين ألف شخص حتى الآن.

وقد أرجأت شركات أجنبية أخرى لصناعة السيارات بينها اليابانيتان «هوندا» و«تويوتا» والألمانية «فولكسفاغن» بين أسبوع وعشرة أيام استئناف إنتاجها في الصين بسبب انتشار كورونا.