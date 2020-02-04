استقرار أسعار الذهب مع استمرار مخاوف تفشي فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 10:02 صباحا
مشغولات ذهبية (أرشيفية: الإنترنت).

استقرت أسعار الذهب في أسواق، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ 8 يناير الماضي في جلسة أمس الاثنين.

وسجلت الأسعار في المعاملات الفورية 1575.37 دولار للأوقية، عند الساعة 05.34 بتوقيت غرينتش، فيما رجحت كفة قوة سعر صرف الدولار أمام المخاوف من تفشي فيروس كورونا الذي انطلق من الصين وانتشر في دول أخرى، وفق وكالة «رويترز».

كان المعدن النفيس سجل 1591.4 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، لكنه انخفض اليوم في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1579.70 دولار.

في الوقت ذاته، حافظ الدولار على قوته أمام سلة من العملات اليوم بعد أن كسب 0.4% في الجلسة السابقة، وذلك بضغط من استقرار أسعار الذهب.

كما زاد البلاديوم 0.4% إلى 2329.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.5% إلى 17.75 دولار، وصعد البلاتين 0.6% إلى 972.09 دولار.

وسجلت هونج كونج أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها اليوم الثلاثاء، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي نتيجة التفشي الذي أودى بحياة 425 مصابا بالفيروس، وسمحت بكين لخبراء في الصحة من الولايات المتحدة بدخول البلاد للمساعدة في مكافحة الفيروس سريع الانتشار.

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