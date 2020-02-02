وفاة المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 04:12 مساء

توفي المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية رئيس الوزراء النيوزلندي السابق، مايك مور،عن 71 عامًا الأحد، في مدينة أوكلاند، حسبما أعلنت زوجته، وكان مور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من 1999 إلى 2002 الفترة التي أشرف فيها على انضمام الصين إلى المنظمة.

وفي 2001 أطلق مور دورة «الدوحة» للمفاوضات التجارية التي تهدف إلى خفض الحواجز الجمركية على المستوى العالمي، وكان هذا الرجل «العصامي» تخلى عن الدراسة في سن الخامسة عشرة. وقد أصبح رئيسًا لحكومة نيوزيلندا لنحو شهرين قبل أن يغادر المنصب بعد هزيمة الحزب العمالي في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 1990. وتولى مور بعد ذلك قيادة المعارضة لثلاث سنوات.

وبدأت الحالة الصحية للرجل، الذي أصبح في سن السادسة عشرة عضوًا في الحزب العمالي كما تذكر زوجته إيفون مور، تتدهور اعتبارًا من 2015 إثر إصابته بجلطة دماغية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
ليبيون عالقون في «ووهان» الصينية يناشدون عبر «بوابة الوسط» المسؤولين الليبيين ...
ليبيا
مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين» يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية
ليبيا
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
ليبيا
دي مايو: لن نرسل «قط» جيشا لقتال أحد طرفي النزاع الليبي
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
مندوبة أميركا: آن الأوان لكل من خرق حظر السلاح في ليبيا أن يواجه عواقب حقيقية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون علاقة التوتر بالشيب