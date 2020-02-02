«غولدمان ساكس»: تفشي كورونا سيلحق ضررا بالنمو في الصين وأميركا

قال بنك الاستثمار «غولدمان ساكس»، الجمعة، إن تفشي فيروس «كورونا» من المرجح أن يقتطع 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الصين في 2020، ومن المحتمل أن يكون له أيضًا تأثير سلبي بدرجة أقل على نمو الاقتصاد الأميركي.

ويقدر البنك أن نمو الاقتصاد الأميركي سيتراجع 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول، لكنه قال إن النمو من المرجح أن يتعافى في الربع التاني «وهو ما سيؤدي إلى تراجع صافٍ صغير للنمو في أميركا في العام 2020 بكامله».

وعدَّل «غولدمان ساكس» بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين هذا العام إلى 5.5% من 5.9%.

وفي السياق ذاته أعلن المصرف المركزي الصيني، الأحد، أنه سيضخ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد الذي يتوقع أن يؤثر سلبًا على النمو في البلد الآسيوي العملاق.

وأوضح «بنك الصين الشعبي» في بيان أنه سيطلق العملية الإثنين بعد انقضاء عطلة رأس السنة الصينية التي جرى تمديدها جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على «سيولة معقولة ووفيرة» في النظام المصرفي، وعلى سوق عملات مستقرة.