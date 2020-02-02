مايكل بلومبرغ يعد بفرض ضرائب على الأغنياء في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 12:11 مساء

اقترح المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية مايكل بلومبرغ، السبت، رفع الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات، بما في ذلك فرض ضريبة جديدة على الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 5 ملايين دولار سنويًّا.

وتقدر حملة بلومبرغ الانتخابية أن الإجراءات الضريبية المقترحة ستجمع نحو 5 تريليونات دولار خلال 10 سنوات، ودعا جميع المرشحين الديمقراطيين الرئيسيين إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وتساعد خطة بلومبرغ على وضع الملياردير رئيس بلدية نيويورك السابق في موقف معتدل نسبيًّا وسط الديمقراطيين على أمل تحدي الجمهوري، دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، وتتشابه مقترحات بلومبرغ مع مقترحات المرشح المعتدل جو بايدن.

ومثل بايدن، يؤيد بلومبرغ إعادة فرض الضرائب التي جرى تخفيضها على الأميركيين الأثرياء في عهد ترامب، وكذلك فرض ضريبة أعلى على الأرباح التي يحققها الأثرياء على مبيعات الأصول، ومثل بايدن أيضًا، يريد رفع الضريبة على الشركات إلى 28% من 21%.

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