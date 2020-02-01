إغلاق متاجر «آبل» في الصين بسبب فيروس كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 01:13 مساء

أعلنت عملاق المعلوماتية «آبل» السبت أنها ستغلق متاجرها في الصين القارية حتى التاسع من فبراير بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة 259 شخصا في هذا البلد.

وقالت الشركة في بيان لها إنها اتخذت هذا القرار احترازيا و«استنادا إلى نصائح كبار خبراء الصحة»، حسب «فرانس برس».

وتتمتع منتجات «آبل» من هواتف «آي فون» إلى أجهزة «آي باد» اللوحية، بشعبية كبيرة في الصين القارية (من دون هونغ كونغ) التي تعتبر إحدى الأسواق الرئيسية للمجموعة الأميركية خارج الولايات المتحدة.

وجاء على الموقع الإلكتروني بلغة ماندارين للشركة أن 42 متجرا للمجموعة في الصين كانت لا تزال مفتوحة السبت لكن كل المحلات ستقفل أبوابها اعتبارا من الأحد. وإضافة إلى هذه المتاجر، قالت «آبل» إن مكاتبها ومراكز الاتصال التابعة لها ستبقى مغلقة حتى التاسع من فبراير، أما المبيعات عبر الموقع الإلكتروني فلا تزال متاحة.

ويتوقع أن يكون لقرار الإغلاق انعكاس محدود، فبسبب الوباء يلازم غالبية الصينيين منازلهم خوفا من انتقال عدوى الفيروس إليهم وقد أغلقت غالبية المحال أبوابها وباتت شوارع المدن شبه خالية من المارة. وتسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن بوفاة 259 شخصا فيما أصيب 11791 شخصا في البلاد على ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، السبت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين» يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية
ليبيا
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
ليبيا
دي مايو: لن نرسل «قط» جيشا لقتال أحد طرفي النزاع الليبي
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
مندوبة أميركا: آن الأوان لكل من خرق حظر السلاح في ليبيا أن يواجه عواقب حقيقية
ليبيا
11 يوما بعد «برلين»: تلاسن فرنسي - تركي.. وسؤال عن مصير مخرجاته
ليبيا
في العدد 219 من جريدة «الوسط»: تفاصيل «مجزرة» مجمع الضمان.. واستعدادات مواجهة ...
ليبيا
دراسة: ظهور أعراض المصابين بكورونا يحتاج إلى 5 أيام
طب وصحة
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تحرق دهون البطن بسرعة