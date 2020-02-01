إغلاق متاجر «آبل» في الصين بسبب فيروس كورونا المستجد

أعلنت عملاق المعلوماتية «آبل» السبت أنها ستغلق متاجرها في الصين القارية حتى التاسع من فبراير بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة 259 شخصا في هذا البلد.

وقالت الشركة في بيان لها إنها اتخذت هذا القرار احترازيا و«استنادا إلى نصائح كبار خبراء الصحة»، حسب «فرانس برس».

وتتمتع منتجات «آبل» من هواتف «آي فون» إلى أجهزة «آي باد» اللوحية، بشعبية كبيرة في الصين القارية (من دون هونغ كونغ) التي تعتبر إحدى الأسواق الرئيسية للمجموعة الأميركية خارج الولايات المتحدة.

وجاء على الموقع الإلكتروني بلغة ماندارين للشركة أن 42 متجرا للمجموعة في الصين كانت لا تزال مفتوحة السبت لكن كل المحلات ستقفل أبوابها اعتبارا من الأحد. وإضافة إلى هذه المتاجر، قالت «آبل» إن مكاتبها ومراكز الاتصال التابعة لها ستبقى مغلقة حتى التاسع من فبراير، أما المبيعات عبر الموقع الإلكتروني فلا تزال متاحة.

ويتوقع أن يكون لقرار الإغلاق انعكاس محدود، فبسبب الوباء يلازم غالبية الصينيين منازلهم خوفا من انتقال عدوى الفيروس إليهم وقد أغلقت غالبية المحال أبوابها وباتت شوارع المدن شبه خالية من المارة. وتسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن بوفاة 259 شخصا فيما أصيب 11791 شخصا في البلاد على ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، السبت.