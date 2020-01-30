هيئة الإذاعة البريطانية تعلن إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 10:35 مساء

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الأربعاء إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير ضمن خطة «تحديث» للتأقلم مع الاستخدامات الجديدة للجمهور قبل مفاوضات يتوقع أن تكون صعبة سياسيا حول تمويل وسيلة الإعلام السمعية البصرية البريطانية العامة.

وأعلنت مديرة الإعلام فران أنسوورث في بيان «علينا تحديث قسم الأخبار للعقد المقبل بشكل يساهم في توفير مبالغ كبيرة»، موضحة أنه «نتيجة لهذه التغيرات سيتجري إلغاء 450 وظيفة».

وترغب الـ«بي بي سي» في إلغاء الازدواجية بين مختلف قنواتها والاستثمار أكثر في الرقمي مع نسخة جديدة من تطبيقها «بي بي سي نيوز»، وسيجري نشر مزيد من الصحفيين خارج لندن.

وقالت فران أنسوورث «على بي بي سي أن تتأقلم مع التغييرات في طريقة استخدامنا من الجمهور، علينا التأقلم والتحقق من أننا لا نزال وسيلة الإعلام الأكثر مصداقية في العالم وخصوصا من أن نكون الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجمهور الذي لا يتابعنا اليوم».

وأوضحت «بي بي سي» أنها مرغمة على توفير 80 مليون جنيه «95 مليون يورو» بحلول 2022 جرى توفير نصف المبلغ والنصف الثاني بفضل التدابير المعلنة الأربعاء، وعليها التعويض عن إلغاء ضريبة التلفزيون لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة اعتبارا من يونيو، والضرائب (154.50 جنيه أي 178 يورو) المصدر الرئيسي لإيراداتها لكن تمويل «بي بي سي» سيخضع لمراجعة اعتبارا من 2022 في أجواء من التشنج مع السلطات البريطانية.

وأيد رئيس الوزراء بوريس جونسون الغاضب من تغطية الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، خفض الضرائب وكذلك الغرامات بحق من لا يسددها ما بات يطرح تساؤلات حول تمويل هيئة الإذاعة البريطانية التي توظف 22 ألف شخص.

وفي 20 يناير أعلن توني هول المدير العام لـ بي بي سي استقالته «من أجل مصلحة المؤسسة»، وذكرت وسائل إعلام بريطانية عديدة أن استقالته أثارت غضب رئاسة الحكومة لأن ذلك يسمح لديفيد كليمنتي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحالي بتعيين خلف هول وليس خلف كليمنتي الذي ستعينه السلطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

11 يوما بعد «برلين»: تلاسن فرنسي - تركي.. وسؤال عن مصير مخرجاته
ليبيا
في العدد 219 من جريدة «الوسط»: تفاصيل «مجزرة» مجمع الضمان.. واستعدادات مواجهة ...
ليبيا
دراسة: ظهور أعراض المصابين بكورونا يحتاج إلى 5 أيام
طب وصحة
إصابات «كورونا» تتخطى «سارس».. هل يعلن العالم الطوارئ؟
دولى
الهند تحذر من إلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10 أيام
دولى
ترامب يعتبر استحضار بولتون «النموذج الليبي» خطأ تسبب بطرده
ليبيا
إعجاب دولي وعربي بالملاكمة الليبية بعد انقطاع 30 عاما
رياضة محلية
البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة «مجمع الضمان» بتاجوراء
ليبيا
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من الصين إلى الولايات المتحدة والهند.. قائمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم