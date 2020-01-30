هيئة الإذاعة البريطانية تعلن إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الأربعاء إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير ضمن خطة «تحديث» للتأقلم مع الاستخدامات الجديدة للجمهور قبل مفاوضات يتوقع أن تكون صعبة سياسيا حول تمويل وسيلة الإعلام السمعية البصرية البريطانية العامة.

وأعلنت مديرة الإعلام فران أنسوورث في بيان «علينا تحديث قسم الأخبار للعقد المقبل بشكل يساهم في توفير مبالغ كبيرة»، موضحة أنه «نتيجة لهذه التغيرات سيتجري إلغاء 450 وظيفة».

وترغب الـ«بي بي سي» في إلغاء الازدواجية بين مختلف قنواتها والاستثمار أكثر في الرقمي مع نسخة جديدة من تطبيقها «بي بي سي نيوز»، وسيجري نشر مزيد من الصحفيين خارج لندن.

وقالت فران أنسوورث «على بي بي سي أن تتأقلم مع التغييرات في طريقة استخدامنا من الجمهور، علينا التأقلم والتحقق من أننا لا نزال وسيلة الإعلام الأكثر مصداقية في العالم وخصوصا من أن نكون الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجمهور الذي لا يتابعنا اليوم».

وأوضحت «بي بي سي» أنها مرغمة على توفير 80 مليون جنيه «95 مليون يورو» بحلول 2022 جرى توفير نصف المبلغ والنصف الثاني بفضل التدابير المعلنة الأربعاء، وعليها التعويض عن إلغاء ضريبة التلفزيون لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة اعتبارا من يونيو، والضرائب (154.50 جنيه أي 178 يورو) المصدر الرئيسي لإيراداتها لكن تمويل «بي بي سي» سيخضع لمراجعة اعتبارا من 2022 في أجواء من التشنج مع السلطات البريطانية.

وأيد رئيس الوزراء بوريس جونسون الغاضب من تغطية الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، خفض الضرائب وكذلك الغرامات بحق من لا يسددها ما بات يطرح تساؤلات حول تمويل هيئة الإذاعة البريطانية التي توظف 22 ألف شخص.

وفي 20 يناير أعلن توني هول المدير العام لـ بي بي سي استقالته «من أجل مصلحة المؤسسة»، وذكرت وسائل إعلام بريطانية عديدة أن استقالته أثارت غضب رئاسة الحكومة لأن ذلك يسمح لديفيد كليمنتي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحالي بتعيين خلف هول وليس خلف كليمنتي الذي ستعينه السلطة.