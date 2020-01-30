شركة «فولكسفاغن» لتصنيع السيارات تمدد تعليق العمل بمصانعها بالصين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 09:09 مساء

أعلنت مجموعة صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن»، الخميس، أنها مددت أسبوعاً على الأقل قرارها بتعليق عمل مصانع التجميع في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في أعقاب قرار مشابه للمصنّع الياباني تويوتا.

وأعلنت المجموعة الألمانية «فولكسفاغن» في بيان أنّ مصانعها المشتركة مع المصنّع الصيني فاو «لن تستأنف الإنتاج قبل 9 فبراير»، وبخصوص المنشآت المشتركة بين «فولكسفاغن» والمجموعة الحكومية الصينية «سايك» في شنغهاي، فمن غير المتوقع استئناف أعمالها قبل 10 فبراير، وفق المصدر نفسه.

وكانت الحكومة الصينية قررت تمديد عطلة رأس السنة الصينية حتى 2 فبراير بدلا عن 30 يناير، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يظل عمل القطارات الصينية العابرة الأقاليم معلقا إلى ما بعد ذاك التاريخ، فيما أمرت السلطات المحلية في عدد من المناطق الشركات والمصانع بالبقاء مغلقة حتى 9 فبراير.

وقالت «فولكسفاغن» إنّها «ستستمر في تقييم الوضع من أجل التكيّف مع مقتضياته في حال الضرورة»، وكان المصنّع الياباني تويوتا أعلن الأربعاء أنّه سيمدد أسبوعا قرار تعليق الإنتاج في مصانع التجميع التابعة له في الصين، على أن يستأنف العمل في 10 فبراير.

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