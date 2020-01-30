1.1 مليار دولار غرامة لـ«آبل» و«برودكوم» لانتهاكهما براءات اختراع

شعارا شركتي «آبل» و«برودكوم». (فرانس برس)

حكم على شركتي «آبل» و«برودكوم» في لوس أنجليس بدفع 1.1 مليار دولار إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بعد إدانتهما بتهمة انتهاك عدة براءات اختراع مسجلة باسم هذه الجامعة حول البث اللاسلكي.

وقررت هيئة المحلفين الحكم على «آبل» بدفع 837 مليون دولار إلى مقدمي الشكوى، وعلى «برودكوم» لشبه الموصلات، بدفع 270 مليون دولار أمس، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) في باسادينا قرب لوس أنجليس، باشر ملاحقات قضائية في العام 2016، معتبرا أن منتجات «آبل» مثل أجهزة «آي باد» و«آي باد» وحواسيب «ماك»، تحوي مكونات إلكترونية تصنعها «برودكوم» تنتهك براءات اختراع مسجلة باسمه.

وقالت الجامعة في بيان نقلته «فرانس برس»: «نحن سعداء أن هيئة المحلفين خلصت إلى أن آبل وبرودكوم انتهكتا براءات اختراع كالتك»، مشيرة إلى أنها «منظمة لا تبغى الربح مكرسة للتعليم العالي» وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من أجل تنفيذ مهمتها بشكل جيد.

وأكدت «آبل» و«برودكوم» أنهما تنويان استئناف الحكم. وجاء في الوثائق المرفوعة إلى محكمة لوس أنجليس أن الشركتين رفضتا طلب التعويض الذي تقدم به معهد كالتك مؤكدتين أنه «يستند فقط على وجود معالجات صغرى لـ(برودكوم)، يُزعم أنها تنتهك (براءات اختراع) في أجهزة آي فون وماك وغيرها من أجهزة آبل».

وأضافت الوثيقة: «برودكوم تصنع الشرائح المعنية في حين أن آبل طرف ثالث يستخدم بطريقة غير مباشرة هذه الشرائح». وكانت «برودكوم» محور المحاكمة التي شملت أيضا «آبل» وهي زبون رئيسي لهذه الشركة. واحتسبت التعويضات التي قررتها هيئة المحلفين استنادا إلى كل جهاز معني بالقضية باعته «آبل» في السوق الأميركية.