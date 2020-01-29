«إيرباص» تتوصل إلى تسوية مع ثلاث دول لتجنب الملاحقات القضائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 05:27 مساء

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، توصلها إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات القضائية البريطانية والفرنسية والأميركية يقضي بدفعها غرامات مالية كبيرة لتجنب ملاحقتها على خليفة انتهاكات مفترضة لقوانين مكافحة الفساد.

 ولعبت هذه القضية دورًا في تغيير فريق إدارة مصنِّع الطائرات الأوروبي الذي يعمل فيه 134 ألف شخص ويساهم بنسبة مهمة في التجارة الخارجية لفرنسا وألمانيا.

وقالت الشركة في بيان إنه جرى «التوصل لهذه الاتفاقات في إطار تحقيق حول مزاعم فساد، والامتثال للوائح الأميركية لتجارة الأسلحة»، دون أن تذكر التفاصيل المالية.

ونقلت الإثنين جريدة «فايننشال تايمز» عن محللين أن «إيرباص» يمكن أن تدفع أكثر من ثلاثة مليارات يورو لإنهاء هذه النزاعات، ويتطابق هذا المبلغ، في حال تأكده، مع قيمة الأرباح الصافية التي حققتها الشركة العام 2018.

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