أكبر مصرف إماراتي يسجل ارتفاعا طفيفا في أرباح العام 2019

أعلن أكبر مقرض في دولة الإمارات، بنك أبوظبي الأول، الثلاثاء، زيادة متواضعة في صافي أرباحه للعام 2019، رغم «ظروف السوق الصعبة».

وأفاد المصرف أن صافي أرباحه ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 4% إلى 3.4 مليار دولار مقارنة بـ3.27 مليار دولار في 2018، وقال رئيس المصرف الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في بيان: «يواصل بنك أبوظبي الأول تحقيق نتائج متميزة عامًّا بعد آخر منذ عملية الاندماج، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وتقلبات الأسواق المالية محليًّا وعالميًّا».

ونمت أصول المصرف الذي تأسس في 2017 بعد دمج مصرفين مقرضين في أبوظبي بنسبة 10% العام الماضي إلى 224 مليار دولار، ما جعله ثاني أكبر مصرف عربي لجهة الأصول بعد بنك قطر الوطني.