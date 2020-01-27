الأرجنتين ترحب بالقرار الأميركي بعدم فرض رسوم جمركية على الفولاذ

رحبت الأرجنتين بالقرار الأميركي بعدم فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألمنيوم المستورد من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، والتي كان الرئيس دونالد ترامب هدد بها في ديسمبر، وقال وزير الخارجية، فيليبي سولا، في مقابلة الأحد: جرى «استبعادنا، بطريقة جيدة، من مذكرة داخلية للرئاسة الأميركية فيما يتعلق بهذه المسألة ونُشرت قائمة الدول المستهدفة، والأرجنتين ليست من ضمنها».

وفي وقت لاحق قال الرئيس ألبرتو فرنانديز «دققنا في القرار بارتياح. نحن سعداء»، في الثاني من ديسمبر، قبل أسبوع على تولي فرنانديز مهامه، أعلن ترامب عبر سلسلة من التغريدات أنه سيعيد فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم المستورين من البرازيل والأرجنتين، اللتين اتهمهما بالتلاعب بعملتيهما وإيذاء المزارعين الأميركيين.

وقال ترامب إن «البرازيل والأرجنتين تشرفان على خفض كبير لعملتيهما» وهو ما يضر بالمزارعين الأميركيين، مضيفا: بـ«مفعول فوري، سأعيد الرسوم على جميع الفولاذ والألمنيوم الذي يتم شحنه إلى الولايات المتحدة من هاتين الدولتين»، في 2018 أعلن ترامب فرض رسوم عالمية على 25% من الفولاذ و10% من الألمنيوم. لكنه وافق في وقت لاحق على استثناءات لبعض الدول بينها الأرجنتين والبرازيل اللتان وافقتا على تحديد حصص.

والجمعة وقع ترامب إعلانا بزيادة الرسوم على واردات الألمنيوم بنسبة 10% إضافية، وعلى واردات الفولاذ بحوالي 25% إضافية، يبدأ تطبيقها في 8 فبراير، وجرى إعفاء الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية من الرسوم الإضافية على المنتجات المشتقة من الفولاذ، فيما أعفيت الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك أيضا من الرسوم على الألمنيوم.

وقال سولا إن العودة عن الرسوم التي جرى التهديد بفرضها «أخبار ممتازة للأرجنتين» في حين فرض الضرائب «كان سيعني خسارة كبيرة للوظائف»، والولايات المتحدة هي الوجهة الرئيسية لصادرات الفولاذ والألمنيوم الأرجنتيني، وتمثل سوقا بقيمة 700 مليون دولار، وفق أرقام رسمية.

واستفادت الأرجنتين والبرازيل من النزاع التجاري الأميركي مع الصين، إذ حلتا محل الصادرات الأميركية من فول الصويا والمنتجات الزراعية الأخرى إلى العملاق الآسيوي.