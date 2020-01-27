الحكومة المصرية تخصص 28.1 مليار جنيه لتلبية احتياجات سلعية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 02:08 مساء

قالت وزارة المالية المصرية إن الحكومة وافقت على مبلغ 28.17 مليار جنيه مصري مخصصات عاجلة لتلبية احتياجات سلعية وخدمية تغطي ستة أشهر، مشيرة إلى أن نحو 25 مليار جنيه خصصت للهيئة العامة للسلع التموينية.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أنه جرت «الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2019-2020 بقيمة28.17 مليار».  

ولفتت الوزارة إلى أنها وجهت «الإتاحات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج».

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في «إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي».

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