فيروس «كورونا» يرفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 01:25 مساء

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر، والبحث عن الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، إلى 1579.42 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير مسجلا 1586.42 دولار، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5%، إلى 1579.50 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81، بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين، كما جرى منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونغ كونغ في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض، وارتفع الين بسبب مخاوف من الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية لاحتواء التفشي.

ويترقب المستثمرون الآن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» بشأن السياسات في العام الجديد، والمقرر عقده في 28 و29 يناير، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 18.16 دولار، ولامست في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير، وسجلت 18.32 دولار، وانخفض البلاديوم 1.7% إلى 2387.19 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.5% إلى 996.15 دولار.

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