فيروس «كورونا» يدفع أسعار النفط إلى التراجع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 08:40 صباحا
مرضى بـ«كورونا» في مستشفى الصليب الأحمر في ووهان وسط الصين، 24 يناير 2020، (ا ف ب)

أدت المخاوف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي إلى انخفاض أسعار النفط اليوم الإثنين، بنسبة تتجاوز الـ2%، بينما ارتفعت أسعار الذهب.

وبلغ سعر برميل النفط الخفيف «لايت كرود سويت» 52.93 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، بعد تراجع نسبته 2.3%، أما سعر «برنت»، النفط المرجعي لبحر الشمال، انخفض 2.1% إلى 59.41 دولار للبرميل الواحد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى ثمانين شخصا، واقتراب عدد المصابين به من ثلاثة آلاف حول العالم، يتحدث محللون عن مخاوف متزايدة من أن تصبح الأزمة مثل تلك التي حدثت في أسواق المال الآسيوية عند تفشى فيروس سارس العام 2003.

واضطرات السلطات الصينية إلى إغلاق مدينة ووهان، التي تضم 11 مليون نسمة، إذ تشكل بؤرة للمرض، وفرضت قيودا على السفر في عدد من المدن الأخرى بما فيها العاصمة بكين.

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وجاءت هذه الأزمة في عيد رأس السنة الصينية، التي تشهد تنقلات مئات الملايين من الأشخاص داخل البلاد، وتشكل مناسبة لإنفاق مليارات الدولارات.

وألغيت الاحتفالات برأس السنة الصينية بسبب تفشي المرض، وأغلقت مراكز ترفيهية مثل «ديزني لاند» في شنغهاي، والمدينة المحرمة في بكين، وجزء كبير من السور العظيم.

وقررت الحكومة الصينية في وقت متأخر من الأحد تمديد العطلة وإغلاق المدارس إلى ما بعد 30 يناير «لخفض تحرك السكان»، حسبما ورد في وسائل إعلام حكومية.

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