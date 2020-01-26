مصرف لبنان يطمئن المستثمرين ويؤكد عدم نيته الاقتطاع من الودائع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 09:27 صباحا
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت. (أرشيفية: فرانس برس).

طمأن مصرف لبنان المركزي المودعين والمستثمرين بتأكيده أن البنوك لن تقتطع من الودائع بسبب الأزمة المالية بالبلاد، وذلك ردا على مخاوف عبر عنها ملياردير عربي بارز بشأن المخاطر المحتملة أمام الاستثمارات الأجنبية، وفق وكالة «رويترز».

وبث رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور مؤسس مجموعة «الحبتور» التي لها فندقان في بيروت تسجيلا مصورا له على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» دعا فيه حاكم المصرف المركزي إلى توضيح ما إذا كانت توجد مخاطر على ودائع المستثمرين الأجانب بالدولار، وما إذا كان المصرف المركزي سيفرض مثل هذه الاقتطاعات.

ونشر حساب المصرف المركزي ردا على لسان حاكمه رياض سلامة أمس السبت قائلا إن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، مضيفا أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع.

وأضاف: «مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج». وتابع: «وبإمكان المصارف اللبنانية أن تحول إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 (نوفمبر )».

وهزت أزمة لبنان المثقل بالديون الثقة في بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم.

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