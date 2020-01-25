«برنت» يتكبد أسوأ خسارة أسبوعية خلال عام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 02:50 مساء
مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا. (أرشيفية: رويترز)

هوت أسعار النفط أكثر من 2% في نهاية تعاملات أمس الجمعة، وتكبد خام برنت أشد خسارة أسبوعية له فيما يربو على عام،  بفعل المخاوف من اتساع نطاق فيروس تاجي ظهر في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بما قد يكبح الطلب على السفر والطاقة.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 60.69 دولار للبرميل، منخفضا 1.35 دولار بما يعادل 2.2%. وهبط خام القياس العالمي 6.4% هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ 21 ديسمبر 2018، حسب وكالة «رويترز».

وأغلقت العقود الآجلة للخام الأميركي على 54.19 دولار، حيث فقدت 1.4 دولار أو 2.5% أمس،  ونزلت 7.4 على مدى الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ 19 يوليو.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، «إنه الفيروس التاجي طيلة الوقت، ولا نتلقى أي علامات أن الأوضاع تتحسن».

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