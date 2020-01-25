«تايمز»: الرسوم الجمركية العالية وسيلة للندن للضغط على بروكسل وواشنطن لإبرام اتفاقات تجارية معها

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: فرانس برس).

قالت صحيفة «تايمز» يوم السبت إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقات تجارية مع بريطانيا.

ووفق «رويترز»، أضافت الصحيفة أن جونسون وحكومته ناقشا استخدام التعريفات الجمركية «كوسيلة ضغط» في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع‭‭‭ ‬‬‬هذا الأسبوع قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30% على بعض أنواع الجبن الفرنسي و10% على السيارات الألمانية.

استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي

وقال التقرير إن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع لبحث استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي، الخميس، على ضرورة طرح التعريفات للتشاور. وأضاف أن الوزراء اتفقوا أيضا على أن إعطاء اليابان والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات بالمقارنة مع الدول الأخرى.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات، الذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية. وأوضحت نقلا عن مسؤولين في بروكسل أن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من فبراير. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا هذا العام.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري.