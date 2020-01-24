ارتفاع أسعار النفط نتيجة انخفاض مخزونات الخام الأميركية

منشأة نفطية. (أرشيفية: الإنترنت).

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، والذي أودى بحياة 25 حتى الآن، مما قد يقلل من السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.5% إلى 62.35 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.9% في الجلسة السابقة. وفي الأسبوع، تراجع برنت نحو 4%، وفق «رويترز».

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.5% إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفض العقد 2% يوم الخميس و4.6% في الأسبوع.

وقال محلل السوق لدى شركة «أواندا» للأوراق المالية جيفري هالي إن عمليات بيع النفط تواصلت تواصلت خلال الأسبوع بوتيرة سريعة مع استمرار المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ اقتصادي في آسيا ناجم عن الفيروس على الطلب العالم، مشيرا إلى توقعه استمرار هشاشة أسعار النفط.

وتلقت الأسعار دعما بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وعلى الرغم من أن التراجع في المخزونات لم يماثل توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض قدره مليون برميل، فإن مخزونات النفط نزلت بمقدار 405 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.