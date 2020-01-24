ارتفاع أسعار النفط نتيجة انخفاض مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 10:44 صباحا
منشأة نفطية. (أرشيفية: الإنترنت).

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، والذي أودى بحياة 25 حتى الآن، مما قد يقلل من السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.5% إلى 62.35 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.9% في الجلسة السابقة. وفي الأسبوع، تراجع برنت نحو 4%، وفق «رويترز».

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.5% إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفض العقد 2% يوم الخميس و4.6% في الأسبوع.

وقال محلل السوق لدى شركة «أواندا» للأوراق المالية جيفري هالي إن عمليات بيع النفط تواصلت تواصلت خلال الأسبوع بوتيرة سريعة مع استمرار المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ اقتصادي في آسيا ناجم عن الفيروس على الطلب العالم، مشيرا إلى توقعه استمرار هشاشة أسعار النفط.

وتلقت الأسعار دعما بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وعلى الرغم من أن التراجع في المخزونات لم يماثل توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض قدره مليون برميل، فإن مخزونات النفط نزلت بمقدار 405 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المعارضة الروسية: التعديلات الدستورية التي طرحها بوتين تحوله إلى المرشد بعد تركه...
دولى
بوينغ: طائرات 737 ماكس لن تعاود التحليق قبل شهر مايو بعد تسببها في خسارة أكثر من...
اقتصاد
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
50 ألف دينار دعما للملاكمين بريبش والزناد
رياضة محلية
مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
دولى
رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان