في أعقاب «بريكست».. واشنطن تستهدف إبرام اتفاق تجاري مع لندن العام الجاري

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، 21 يناير 2020 (أ ف ب)

تأمل الولايات المتحدة التوصل «هذا العام» إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، في أعقاب «بريكست»، وفق ما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الخميس، في دافوس.

وصرح الوزير متحدثا عن البريطانيين في المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الاتفاق «أولوية قصوى بالنسبة للرئيس دونالد ترامب ونأمل أن نبرمه معهم هذا العام، وهو ما سيكون، في رأينا، جيدا لهم ولنا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف وزير التجارة الأميركي ويلبر روس متحدثا في نفس الندوة الصحفية أنه «توجد مشاكل أقل بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مما هناك بين أي منا والاتحاد الأوروبي (...). اقتصادانا متشابهان إلى حد بعيد، فهما موجهان إلى حد كبير نحو الخدمات، مع وفرة في الخدمات المالية، وتوجد بالفعل درجة عالية من الاندماج والتنسيق بينهما، لذلك يجب أن يكون الأمر أسهل».

وبعد التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين، وتوقيع اتفاق تبادل حر مع كندا والمكسيك، يسعى الرئيس الأميركي الذي يفتخر بقدرته على عقد «صفقات»، للمواصلة على نفس الوتيرة. وصرح ترامب الأربعاء في دافوس أنه يأمل أيضا في عقد اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات في نوفمبر.