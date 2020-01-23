اتفاق أميركي فرنسي على «إطار عمل دولي» للضريبة الرقمية

شركة ألفابت المالكة لغوغل (أ ف ب)

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الأربعاء، التوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول إطار عمل مشترك لإنهاء الخلاف المتعلّق بفرض ضرائب فرنسية على شركات الإنترنت الأميركية العملاقة.

وقال لومير عقب محادثاته مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لقد توصّلنا إلى اتّفاق (...) على إطار عمل دولي مشترك»، حسب «فرانس برس».

وأضاف أنّ الاتفاق ينصّ على إرجاء فرنسا مبالغ مالية مطلوبة لضريبتها الرقمية حتى ديسمبر 2020، في حين تعلّق الولايات المتحدة العقوبات التي تهدد بفرضها على فرنسا. وتابع: «فرنسا لن تقبل سواء بسحب أو تعليق الضريبة التي فرضتها على شركات الإنترنت طالما لا يوجد حل دولي».

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محاولة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير للتوصل الى حل دولي قابل للتطبيق. وقال لومير: «ما زلنا بحاجة إلى الاتفاق على أساس مشترك للعمل» مع واشنطن لدفع المحادثات.

من جهته قال وزير المالية البريطاني، ساجد جاويد، في وقت سابق في دافوس إن لندن تعتزم المضي قدما في خططها لتطبيق فرض ضريبة رقمية في أبريل، مؤكدا أنه سيتم التخلي عن هذا التشريع في حال التوصل إلى حل دولي.