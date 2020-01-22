تراجع أسعار النفط على الرغم من المخاوف المرتبطة بتعطل الإنتاج في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 11:22 صباحا
عاملون في حقل نفط تابع لشركة البريقة. (أرشيفية: الإنترنت).

تراجعت أسعار النفط عالميًّا، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود فائض بالسوق في النصف الأول من العام الجاري، ما قلل من المخاوف بشأن تعطل إنتاج النفط في ليبيا، حسب«رويترز».

وهبط خام برنت 30 سنتًا أو ما يعادل 0.5% إلى 64.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 0.3% أمس الثلاثاء. وتراجع الخام الأميركي 33 سنتًا أو 0.6% إلى 58.05 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3% الإثنين.

فائض مليون برميل
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إنه يتوقع أن تشهد السوق فائضًا بمقدار مليون برميل يوميًّا في النصف الأول من العام الجاري، مضيفًا في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس: «أتوقع وفرة في إمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز».

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ولفت بيرول إلى أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني نتيجة ضربة أميركية بالعراق، سبب عدم استقرار الأسعار، وكذلك بسبب الأوضاع غير المستقرة في ليبيا.

حالة القوة القاهرة
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين الماضي، حالة القوة القاهرة؛ نتيجة منع التصدير من خمسة موانئ، ووفق «رويترز»، فإنه في حال لم تعاود منشآت النفط في ليبيا العمل سريعًا فإن إنتاج البلاد سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميًّا إلى 72 ألف برميل يوميًّا فقط..

في غضون ذلك، تزعزع استقرار الأسواق المالية العالمية بفعل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين، مع تركيز المخاوف على الأثر المحتمل للوباء على النمو العالمي. ويذكر انتشار الفيروس بوباء سارس في الفترة بين 2002 و2003.

 

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