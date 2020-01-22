انسحاب شركة «بي بي» البريطانية للنفط من حقول كركوك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 12:54 صباحا
أنابيب نفط في حقل باي حسن غرب كركوك في سبتمبر 2017, (أ ف ب)

أعلنت شركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية للنفط الثلاثاء، إنهاء عملها في حقول كركوك النفطية العملاقة في العراق، مؤكدة انسحابها من مشروع تطوير الحقول.

وصرحت الشركة في لندن «في العام 2013 وقعت بي بي رسالة نوايا مع شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية لدعم دراسات نشاط الحقول في كركوك».

وأضافت «كما هو مخطط، أكملت الشركة في ديسمبر 2019 أعمال ودراسات وتوصيات الحقل».

وكانت الشركة البريطانية وقعت اتفاقا مع شركة نفط الشمال الحكومية في 2018، لزيادة إنتاج حقول كركوك بمقدار الضعف على الأقل.

وقال مصدر في شركة نفط الشمال في بغداد إن الشركة البريطانية أكملت أعمالها وانسحبت منذ شهر، بعد انتهاء عقد الفحص والدراسة والتنقيب الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، مضيفا أن الشركة «بانتظار قرار من وزارة النفط لغرض التفاوض نحو اتفاق على توسيع الحقل لمدة عشرين عاما ليصل الإنتاج حينها الى 500 الف برميل يوميا».

وصرح ديفيد فايف، كبير خبراء الاقتصاد في ارغوس ميديا، أن الإعلان يشير إلى أن تقديرات الموقع العام الماضي «كانت أقل من التوقعات».

وأضاف أن ذلك على ما يبدو ترك شركة بي بي «غير قادرة أو مستعدة للاتفاق على خطة تطوير مع شركة نفط الشمال»، موضحا أن الاضطرابات السياسية في العراق، وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والبيروقراطية المحلية أسهمت على الأرجح في اتخاذ الشركة البريطانية قرارها.

وأوضح لـ«فرانس برس» أن الشركة «قد لا تكون الأخيرة التي تفكر في تقليص تواجدها في العراق في ظل استمرار هذه العوامل».

إلا أن المصدر في شركة نفط الشمال أشار إلى أن انتهاء العقد «لا علاقة له بما تشهده بعض مدن العراق من تظاهرات أو وضع سياسي»، مؤكدا أن «جميع حقول كركوك النفطية آمنة وتحت سيطرة القوات الاتحادية».

وكانت شركة بي بي بدأت العمل في مجموعة من الحقول النفطية الكبيرة في كركوك في 2013، ولكن بعد عام سيطر الأكراد على الموقع خلال اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» مناطق شاسعة من البلاد.

وصدر الأكراد النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب خاص بهم، إلا أن القوات العراقية أخرجتهم من تلك المنطقة في العام 2018 بعد تأييد الأكراد استقلال اقليم كردستان في استفتاء مثير للجدل عارضته بغداد.

وللشركة البريطانية تاريخ في انتاج وتصدير النفط في العراق يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، ولا تزال ناشطة في أنحاء أخرى من البلاد.

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