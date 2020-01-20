جونسون: فرصة هائلة للاستثمار في أفريقيا وصفقات تتجاوز 8 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 03:27 مساء
صورة تذكارية للمشاركين في القمة الاستثمارية بين بريطانيا وأفريقيا في لندن , 20 يناير 2020 (الإنترنت).

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، بدء قمة استثمارية أفريقية- إنجليزية بحضور عدد من قادة وزعماء الدول الأفريقية، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وخلال القمة، تحدث جونسون عن «الفرص الهائلة» لتعميق علاقات التجارة مع أفريقيا، مشيرًا إلى أن القارة السمراء تضم ثمانية من بين أسرع اقتصادات في العالم نموًّا.

وأوضح أن الاستثمارات البريطانية في أفريقيا تقدر بأكثر من 50 مليار دولار في العام 2018 بارتفاع 13% مقارنة بالعام 2017، لافتًا إلى أن شركات بلاده أعلنتصفقات تفوق الـ 8 مليارات دولار، بحسب صفحة وزارة الخارجية البريطانية على موقع «فيسبوك».

ومن المقرر أن يتم عقد اتفاقات بين مصر وبريطانيا في قطاعات استراتيجية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع خلال القمة، وفق الخارجية البريطانية.

بدوره، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د. موريسون، إن بريطانيا مؤيد قوي للديمقراطية في تونس، مضيفًا: «أسعدني أن أناقش مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، وتشجيع تكافؤ الفرص في التعليم للجميع، وأمن المنطقة».

فيما وصف وزير الخارجية دومينيك راب العام 2020 بأنه سيكون «عام إحياء الشراكة بين بريطانيا وأفريقيا من خلال التجارة والاستثمار لتعزيز النمو وتحسين معيشة جميع مواطني بلداننا».

ويشارك في القمة الأمير هاري، حيث كان في استقباله وزير شؤون أفريقيا آندرو ستيفنسون.

ويحضر القمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وكذلك الرئيس النيجيري محمد بخاري والغاني نانا أكوفو-أدو. ومن الجانب البريطاني، يحضر وزراء الخارجية دومينيك راب، والتنمية ألوك شارما، والتجارة ليز تروس، والمشاريع أندريا ليدسوم.

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