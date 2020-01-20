محاكمة المديرة المالية لـ«هواوي» في كندا.. واشنطن تطلب تسليمها والصين غاضبة

المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية مينغ وانتشو بعد مثولها أمام المحكمة في 17 يناير 2020 (فرانس برس).

تمثل المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية مينغ وانتشو أمام محكمة في كندا، اليوم الإثنين، في جلسة مخصصة للبت بشأن مسألة تسليمها إلى الولايات المتحدة.



ومينغ هي الابنة الكبرى لمؤسس «هواوي» رين زينغفي، وهي مطلوبة لدى السلطات الأميركية بتهمة الاحتيال، وقد تسبب توقيفها في مدينة فانكوفر الكندية بأزمة في العلاقات بين كندا والصين، وفق وكالة «فرانس برس».



أميرة هواوي

ومن أجل الحصول على حريتها، يجب على السيدة الصينية الملقّبة بـ«أميرة هواوي» إقناع القاضي الكندي بأن التهم الأميركية المرتبطة بشبهة خرق العقوبات المفروضة على إيران لا تندرج في إطار المخالفات للقانون الكندي، ودوافعها سياسية.



وتتهم الولايات المتحدة مينغ بالكذب على مصرف «إتش إس بي سي» بشأن علاقة هواوي بشركة «سكايكوم» المتفرّعة عنها في إيران، ما عرّض المصرف لخطر خرق العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.



وأفادت وزارة العدل الكندية في مذكرات المحكمة: «ببساطة، هناك أدلة على أنها خدعت (إتش إس بي سي) لحمله على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية إلى هواوي».



ونفت مينغ الاتهامات، وتم الإفراج عنها بكفالة، وهي تقيم في أحد منزليها الفخمين في فانكوفر منذ عام بانتظار محاكمتها.



حادثة خطيرة

وشددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، على أن قضية تسليم مينغ «حادثة سياسية خطيرة» وحضت كندا على إطلاقها.



وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين، بأن «الولايات المتحدة وكندا تنتهكان معاهدة تسليم (المطلوبين) الثنائية بينهما».



التجريم المزدوج

ومن المتوقع أن تؤكد وزارة العدل في دعوتها لوجوب تسليمها أن التهم الأميركية بحق مينغ قد تعد جريمة في كندا لو أنها تمت فيها. ويعرف ذلك بـ«التجريم المزدوج».



لكن محاميها سيصرون على أن التهم الموجهة لمينغ لا ترقى إلى الاحتيال، بل هي مجرد محاولة أميركية لتطبيق العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران والتي لا علاقة لكندا فيها.



ودفع اعتقال مينغ أثناء توقفها في كندا خلال رحلة من هونغ كونغ إلى المكسيك في ديسمبر 2018 المديرة المالية لـ«هواوي» البالغة من العمر 47 عامًا إلى واجهة المعركة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تنامي تأثير مجموعة التكنولوجيا العملاقة عالميًّا.

وعلقت كندا إثر ذلك في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ما أسفر عنه توقيف كنديين وفرض قيود على صادراتها الزراعية إلى الصين.

وفُسِّرت عمليات الاعتقال التعسفي، بحسب كندا، التي استهدفت الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور بشبهات تتعلق بالتجسس بعد تسعة أيام على توقيف مينغ، على أنها «انتقام من قبل بكين يهدف للضغط على كندا للإفراج عن مينغ».

وقال سفير الصين لدى كندا، كونغ بيوو، إن الإفراج عن مينغ يعد شرطًا لتحسين العلاقات الثنائية، لكن أوتاوا شددت على أنها لن تتدخل في الإجراءات القانونية. ومن المقرر أن تستمر الجلسة خمسة أيام.