قمة بريطانية - أفريقية في لندن لتوقيع استثمارات بمليارات الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 09:31 صباحا
جونسون في بلفاست في مقاطعة إيرلندا الشمالية في 3 يناير 2020 (فرانس برس).

يجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، مع 16 من القادة الأفارقة في قمة استثمارية تهدف إلى توسيع الشراكة التجارية لبريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي انعقاد أول قمة استثمار بريطانيّة - أفريقيّة في لندن بمشاركة قادة ورجال أعمال من الدول المعنية، في أعقاب جولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أجرتها في العام 2018 رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، وكانت الزيارة الأولى من نوعها لزعيم بريطاني منذ خمس سنوات.

وتبحث المملكة المتحدة عن شركاء تجاريين جدد، إذ إنه بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري، ستنتهي 47 سنة من الحياة المشتركة والتبادلات مع الاتحاد الأوروبي، وفق «فرانس برس»

وقال بيان للحكومة البريطانية إن جونسون سيبلغ القادة الأفارقة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى بأنه يريد أن يجعل بريطانيا «شريك الاستثمار المفضل لديهم». ووعد البيان عن الإعلان عن العديد من الاتفاقات بقيمة مليارات الجنيهات.

وقال البيان: «جميع الاستثمارات ستعكس التزام رئيس الوزراء بناء علاقات دائمة مع أفريقيا، مبنية على قيمنا ومعاييرنا العالية».

ويحضر القمة الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وكذلك الرئيس النيجيري محمد بخاري والغاني نانا أكوفو-أدو. ومن الجانب البريطاني، يحضر وزراء الخارجيّة دومينيك راب، والتنمية ألوك شارما، والتجارة ليز تروس، والمشاريع أندريا ليدسوم.

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