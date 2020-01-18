البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 03:27 مساء

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتستقر عند 12.25% وسعر فائدة الإقراض عند 13.25%.

وكان ثمانية من بين 11 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة. ومن بين أولئك الثمانية توقع أربعة خفضا بمقدار 50 نقطة أساس بينما توقع الأربعة الآخرون خفضا قدره 100 نقطة أساس.

وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في كل من اجتماعات الثلاثة السابقة وسط انحسار للتضخم، مع تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر.

وقال البنك المركزي المصري في بيان «بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

وأشار البنك المركزي إلى أن «اللجنة سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية».

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