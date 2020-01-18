«بيونغ» تكتشف خللاً جديداً في برنامج طائرات «737 ماكس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 09:40 صباحا
طائرات بوينغ 737 ماكس في مطار بكاليفورنيا، 28 مارس 2019. (فرانس برس)

أعلنت مجموعة «بيونغ» للطيران أمس الجمعة، اكتشاف عطل جديد في برنامج طائراتها من طراز «737 ماكس» الممنوعة من التحليق، لكنها تأمل في حل المسألة قريبًا لتجنّب تأخّر عودة الطائرة إلى الخدمة.

وأفادت الشركة في بيان «نجري عمليات التحديث اللازمة ونعمل مع إدارة الطيران الفدرالية على تقديم هذا التغيير ونبقي زبائننا ومزوّدينا على علم» بآخر المستجدات، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضافت أنه في مقدمة أولويات الشركة ضمان أمن طائرات «737 ماكس» وقيامها بجميع المتطلبات التنظيمية قبل عودتها إلى الخدمة. ولم يقدّم البيان تفاصيل بشأن طبيعة المشكلة. وبحسب مصدر مطلع، يتسبب الخلل بتعطيل برامج أخرى على الطائرة عند تشغيلها.

وأفاد المصدر أن بيونغ اكتشفت المشكلة الجديدة خلال «مراجعة تقنية» الأسبوع الماضي، واصفًا الخلل بـ"البسيط" ومضيفًا أن عليه ألا تتسبب بتأجيل عودة الطائرة إلى الخدمة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتراجع «بيونغ» حاليًا مع إدارة الطيران الفدرالية التعديلات التي تم إدخالها على برنامج التحكم المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة (إم سي أيه إس)، الذي اعتبر السبب وراء تحطّم طائرتي رحلة "لايون إير" الإندونيسية وتلك التابعة للخطوط الإثيوبية في حادثتين تسببتا بمقتل ما مجموعه 346 شخصًا.

وتم تعليق استخدام طائرات ماكس حول العالم منذ 13 مارس 2019. ويتعيّن على سلطات الطيران المدني تحديد التدريب الذي سيحتاج إليه الطيارون على ماكس وتحديد موعد لرحلة تجريبية قبل إعادة الطائرات إلى الخدمة.

وكلّفت الصعوبات التي واجهتها ماكس مجموعة بوينغ أكثر من تسعة مليارات دولار في وقت يتوقع أن تتفاقم الكلفة، بينما اضطرت إحدى الشركات الرئيسية المزودة لها لتسريح 2800 موظف. وأقيل رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبورغ في أواخر ديسمبر وتم تعيين عضو مجلس الإدارة ديفيد كالهون الذي تولى منصبه بداية الأسبوع الجاري.

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