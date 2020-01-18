الصين تدشن مشروعات اقتصادية ضخمة في بورما رغم اتهامات إبادة الروهينغا

رئيسة بورما أونغ سان سو تشي تلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في نايبيداو في 17 يناير 2020 (فرانس برس).

توقّع الصين وبورما على اتفاقيات ضخمة في مجال البنى التحتية بعد اجتماع مرتقب اليوم السبت بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيسة بورما أونغ سان سو تشي التي تعهّدت بالوقوف مع بكين «حتى نهاية العالم».

وتأتي زيارة الرئيس الصيني التي تستمر ليومين إلى عاصمة بورما في واقت ابتعد المستثمرون الغربيون عن البلاد على خلفية أزمة الروهينغا، وفق «فرانس برس».

وأجبرت حملة القمع العسكرية سنة 2017 التي استهدفت الأقلية المسلمة ووصفها محققون من الأمم المتحدة بالإبادة نحو 740 ألفًا من الروهينغا على الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش.

ووقفت بكين بشدّة إلى جانب بورما رغم الإدانات التي تعرّضت لها الأخيرة. وبعد وصوله أمس الجمعة، وصف شي الزيارة بأنها "لحظة تاريخية" بالنسبة للعلاقات بين البلدين الجارين.

وأشار كذلك إلى مسألة «عدم الإنصاف وعدم المساواة في العلاقات الدولية»، في تصريحات قد تفسّر على أنها انتقاد للولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على قائد الجيش البورمي مين أونغ هلاينغ.

وانهارت سمعة الرئيسة البورمية سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في الغرب بسبب دفاعها عن حملة الجيش الأمنية ضد الروهينغا، وقالت تعليقا على الزيارة إن بلدها سيبقى على الدوام إلى جانب الصين.

وباتت الصين ثاني قوّة في اقتصادية في العالم أكبر مستثمر في بورما إذ تشمل أبرز الاتفاقيات ميناء وعدة مناطق اقتصادية وخط سكك حديد لقطارات عالية السرعة يمر في أنحاء البلاد.

ومن المفترض أن يفتح الممر الاقتصادي بين الصين وبورما شبكة من البنى التحتية تمتد من المنطقة الداخلية في جنوب الصين إلى ولاية راخين في غرب بورما، البوابة التي لطالما انتظرتها بكين إلى المحيط الهندي.

ويتوقع أن تكون الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على الطاولة اليوم خلال اجتماعات بين الرئيس الصيني من جهة، وسو تشي وقائد الجيش البورمي المتّهم بالوقوف وراء قمع الروهينغا من جهة أخرى.