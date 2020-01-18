لوفتهانزا وأوستريان تعلقان رحلاتهما باتجاه طهران حتى 28 مارس

طائرة ايرباص تابعة لشركة لوفتهانزا لدى اقلاعها من مطار دوسولدورف, 24 سبتمبر 2019, (أ ف ب)

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران الجمعة، إلغاء رحلاتها باتجاه طهران حتى 28 مارس المقبل، وذلك في أعقاب تحطم الطائرة الأوكرانية في 8 يناير الحالي قرب العاصمة الإيرانية.

وقالت المجموعة الألمانية في بيان «بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال غامضا بخصوص مطار طهران والمجال الجوي الإيراني، فإنّ شركات مجموعة لوفتهانزا وكإجراء احترازي تلغي رحلاتها من طهران وإليها حتى 28 مارس 2020 ضمناً».

وستواصل هذه الشركات أيضا الامتناع عن التحليق في المجال الجوي الإيراني، وفق ما أعلنت لوفتهانزا، بعدما أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية في 11 يناير الحالي شركات الطيران الأوروبية بتجنب المجال الجوي الإيراني «حتى إشعار آخر».

وأوضحت المجموعة أنّ «لوفتهانزا تستمر إلى جانب السلطات المحلية والدولية في تقييم الوضع الأمني وفور حصولنا على معلومات مفصلة، سنقرر ما إذا كانت رحلاتنا باتجاه إيران ستعاود وبدءا من أي تاريخ».

بدورها، أصدرت الشركة النمساوية التابعة للوفتهانزا «اوستريان ايرلاينز» بيانا مماثلا.

وكانت لوفتهانزا وأوستريان تواصلان تسيير رحلات باتجاه طهران في حين أوقفت عدة شركات أوروبية على غرار «آاير فرانس» و«بريتش ايرويز» رحلاتها في أعقاب إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران في 2018.