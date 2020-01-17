صندوق النقد يحض واشنطن وبكين على القيام بالمزيد لمعالجة «الشروخ»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 07:50 مساء
صندوق النقد الدولي (الإنترنت)

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الجمعة، أنّه حتى لو كان الاتفاق الثنائي بين الولايات المتحدة والصين خطوة إلى الأمام، فإنّه يتعين عليهما القيام بالمزيد لخل خلافاتهما التجارية بشكل دائم.

وقالت في كلمة ألقتها أمام «معهد بترسون للاقتصاد الدولي»، إنّ «اتفاقا مهما جرى إعلانه خلال الأسبوع الجاري، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لمعالجة الشروخ بين أبرز قوتين اقتصاديتين في العالم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابعت أنّه فضلا عن هذين البلدين، فإنّ «كل النظام التجاري الدولي بحاجة إلى تحسينات عميقة»، مضيفة «في مطلع هذا العقد الجديد»، فإنّ الأزمة الرئيسة لا تزال في «الشكوك المتزايدة» حول تهدئة التوترات الجيوسياسية.

ورأت أنّ الشكوك تتعلق أيضا بـ«معرفة إذا ما كان بمقدور السياسات العامة معالجة الإحباط والاستياء المحتدمين في عدد من الدول».

واعتبرت أنّه إذا كانت الشكوك تؤثر سلبا في ثقة منظمي المشاريع والاستثمار والنمو، فإنّ ما يقلق ملايين الأشخاص بشكل يومي هي الشكوك في القدرة على دفع فواتير عائلاتهم نهاية كل شهر، موضحة أنّه «الخوف الدائم من تركهم لمصيرهم».

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