«ألفابت» تنضم إلى «آبل» و«مايكروسوفت» وتبلغ عتبة الـ«تريليون» دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 04:52 مساء
محرك البحث «غوغل». (فرانس برس)

وصلت القيمة السوقية لشركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل» إلى تريليون دولار للمرة الأولى، الخميس، حيث ارتفع سعر سهمها إلى  0.76% خلال النهار، لتصبح رابع شركة تكنولوجيا أميركية تحقق هذا الإنجاز مع إغلاق التعاملات.

وتنضم مجموعة «ألفابت» في سيليكون فالي إلى شركة «آبل»، التي حققت التريليون كقيمة سوقية العام 2018 وتجاوزته الخميس، إلى 1.38 تريليون دولار، و«مايكروسوفت» التي وصلت قيمتها إلى 1.26 تريليون دولار، و«أمازون» التي تخطت حاجز التريليون في سبتمبر الماضي، لكنها عادت وتراجعت إلى 930 مليار دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

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وغوغل هو محرك البحث الأكثر استخدامًا في العالم، والذي أنتج نظام تشغيل «أندرويد» للهواتف الخلوية. تأسست «ألفابت» العام 2015 كشركة قابضة تضم كيانات أخرى تعمل على مشاريع رائدة، وتشمل «وايمو» للسيارات الذاتية القيادة و«فيرلي» المختصة بعلوم الحياة.

وأعلنت الشركة العام الماضي أن الرئيس التنفيذي لـ«غوغل» سوندار بيتشاي سوف يتولى أيضًا مهام رئاسة مجلس إدارتها، ما يثير تكهنات حول ما إذا كانت هناك عملية إعادة هيكلة جديدة يتم التخطيط لها، وسمحت ترقية بيتشاي لمؤسسي «غوغل» لاري بايج وسيرغي برين بالابتعاد عن العمليات اليومية للشركة.

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