مفوض التجارة الأوروبي يشير إلى عدم وجود تهديدات أميركية بفرض رسوم على السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 10:18 صباحا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فيل هوغان أنه لم يتم التطرق إلى التهديد الأميركي بفرض رسوم على السيارات الأوروبية خلال محادثاته مع مسؤولين تجاريين أميركيين خلال الأسبوع الجاري في واشنطن.

وجاءت تصريحات هوغان بعد ساعات من تأكيد وزيرة الدفاع الألمانية لتقرير إعلامي أورد أن واشنطن هددت بزيادة الرسوم على السيارات الأوروبية بنسبة 25% حال لم تقم ثلاث دول أوروبية بتعزيز ضغوطها على إيران.

وقال هوغان للصحفيين في واشنطن عندما سئل عن هذه القضية: «لم نأت على ذكرها، بالكاد تم التطرق إلى الأمر»، مضيفا: «أعتقد ان هذا يجب أن يكون بمثابة أنباء جيدة لألمانيا»، وفق ما ذكرت «فرانس برس».

وكانت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية ذكرت الأربعاء الماضي أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتهمت إيران رسميا بخرق الاتفاق النووي الذي تم توقيعه العام 2015 بعد أسبوع من مطالبة الرئيس دونالد ترامب للدول الثلاث -سرا- لتوجيه هذا الاتهام لطهران، ملوحا بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إن لم يلتزموا بذلك.

واستأنفت طهران أنشطة التخصيب بعد انسحاب ترامب العام 2018 من الاتفاق بشكل أحادي. وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور أمس الخميس ما ذكرته الجريدة الأميركية، وقالت في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لندن: «هذا التعبير، أو التهديد، كما تشاؤون، موجود»؛ لكن هوغان قال إنه علم بالتهديد من خلال وسائل الإعلام، مضيفا: «بالتأكيد لم يتم إبلاغي رسميا بالأمر».

وبدأ ترامب العام 2018 تهديداته بفرض رسوم على واردات السيارات بحجة حماية شركات صناعة السيارات الأميركية، الأمر الذي أثار قلق الشركات اليابانية والأوروبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: الولايات المتحدة تعلن أن الإمارات ستتحمل كلفة جناحها في «إكسبو دبي»
اقتصاد
التكتل الفيدرالي: حل الأزمة الليبية يبدأ بالعودة لدستور الاستقلال
ليبيا
ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الأديب عبدالله محمد القويري
ثقافة وفن
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟