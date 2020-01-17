مفوض التجارة الأوروبي يشير إلى عدم وجود تهديدات أميركية بفرض رسوم على السيارات

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فيل هوغان أنه لم يتم التطرق إلى التهديد الأميركي بفرض رسوم على السيارات الأوروبية خلال محادثاته مع مسؤولين تجاريين أميركيين خلال الأسبوع الجاري في واشنطن.

وجاءت تصريحات هوغان بعد ساعات من تأكيد وزيرة الدفاع الألمانية لتقرير إعلامي أورد أن واشنطن هددت بزيادة الرسوم على السيارات الأوروبية بنسبة 25% حال لم تقم ثلاث دول أوروبية بتعزيز ضغوطها على إيران.

وقال هوغان للصحفيين في واشنطن عندما سئل عن هذه القضية: «لم نأت على ذكرها، بالكاد تم التطرق إلى الأمر»، مضيفا: «أعتقد ان هذا يجب أن يكون بمثابة أنباء جيدة لألمانيا»، وفق ما ذكرت «فرانس برس».

وكانت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية ذكرت الأربعاء الماضي أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتهمت إيران رسميا بخرق الاتفاق النووي الذي تم توقيعه العام 2015 بعد أسبوع من مطالبة الرئيس دونالد ترامب للدول الثلاث -سرا- لتوجيه هذا الاتهام لطهران، ملوحا بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إن لم يلتزموا بذلك.

واستأنفت طهران أنشطة التخصيب بعد انسحاب ترامب العام 2018 من الاتفاق بشكل أحادي. وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور أمس الخميس ما ذكرته الجريدة الأميركية، وقالت في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لندن: «هذا التعبير، أو التهديد، كما تشاؤون، موجود»؛ لكن هوغان قال إنه علم بالتهديد من خلال وسائل الإعلام، مضيفا: «بالتأكيد لم يتم إبلاغي رسميا بالأمر».

وبدأ ترامب العام 2018 تهديداته بفرض رسوم على واردات السيارات بحجة حماية شركات صناعة السيارات الأميركية، الأمر الذي أثار قلق الشركات اليابانية والأوروبية.