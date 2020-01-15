بومبيو يحذر شركات التكنولوجيا من «مخاطر »التعامل مع الصين

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الإثنين، الشركات الموجودة في سيليكون فالي، مهد مجموعات التكنولوجيات العملاقة، من المخاطر التي تواجهها في التعامل مع الصين.

وقبل توقيع اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين بكين وواشنطن، قال بومبيو أمام مجموعة قيادة سيليكون فالي «سيليكون فالي ليدرشيب غروب»: لست هنا لأطلب منكم مغادرة الصين، في الواقع، بالعكس: «نريد للشركات الأميركية أن تغتني عبر إبرام صفقات هناك وإحداث وظائف هنا».

وأضاف: «في الوقت نفسه، علينا التأكد من أن شركاتنا لا تبرم عقودا تعزز جيش منافسنا أو تسهل قمعه لبعض مناطق البلاد، ويجب أن نتأكد من أن التكنولوجيا الأميركية لا تغذي دولة مراقبة صارمة»، مؤكدا أنه يجب «عدم التضحية بالمبادئ الأميركية من أجل الرخاء».

ودعا الشركات الأميركية إلى «طرح بضعة أسئلة فقط: بماذا يتعلق الأمر؟ ما الصلة الحقيقية بين المخاطر التي قد تحدث والامتيازات التي ننتظرها من هذه الصفقات في الصين؟».

وتوقع الصين والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقا تجاريا يشكل انتصارا سياسيا لدونالد ترامب، لكنه ورغم إيجابيته، يأتي وسط مرارة من آثار النزاع التجاري السلبية على أول قوتين اقتصاديتين في العالم.