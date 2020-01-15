أرباح أكبر بنك أميركي تقفز إلى 8.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2019

حقق بنك «جاي بي مورغان تشايس» أرباحا بلغت 8.5 مليار دولار في الفصل الرابع، متجاوزا التوقعات وسط إقراض قوي لبطاقات الائتمان وأداء جيد في التداولات، حيث أفاد بيان لأكبر بنك أميركي من حيث الأصول، أن الأرباح ارتفعت بنسبة 20.6% لتصل إلى 8.5 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وارتفعت الإيرادات بنسبة 9% إلى 29.2 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي، جيمي ديمون، إنه رغم «استمرار القضايا الجيوسياسية المعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، فإن حل بعض القضايا التجارية ساعد في دعم نشاط العميل والسوق في نهاية العام».

وصف ديمون موسم العطلات بأنه «قوي»، كما يتضح ذلك من ارتفاع مبيعات بطاقات الائتمان بنسبة 10% ازدادت الأرباح في ثلاثة من أربعة أقسام عملاقة مصرفية، مع قفزة كبيرة في نتائج البنوك والشركات الاستثمارية، كما ارتفع سعر سهم البنك بنسبة 1.7% إلى 139.55 دولار في معاملات ما قبل التداولات، وذلك إثر نشر البيان.