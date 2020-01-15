ألمانيا تعلن استثمارات بقيمة 62 مليار يورو لتحديث شبكة السكك الحديدية

أعلن وزير النقل الألماني، أندرياس شوير، الثلاثاء، أن الدولة الألمانية ستنفق 62 مليار يورو حتى العام 2030 لتجديد شبكتها للسكك الحديدية، بموجب اتفاق أبرم مع شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان»، ويهدف إلى تسريع جهود حماية المناخ.

وقال شوير: «وقعنا للتو أهم برنامج للتحديث تشهده ألمانيا حتى الآن». وأضاف أن هذه الاستثمارات تهدف إلى «استبدال المنشآت المتقادمة وتحسين وضع الجسور».

من جانبه أكد وزير المالية، أولاف شولتز، أن برنامج الاستثمار هذا يجب أن يسمح بـ«نقل حديث يحترم البيئة بفضل السكك الحديدية»، مشيرا إلى أنه بجانب أكثر من 62 مليار يورو ستنفقها الحكومة الفدرالية، ينص الاتفاق على استثمار قدره 24 مليار يورو من قبل «دويتشه بان»، أي ما مجموعه 86 مليار يورو أعلن عنها في الخريف.

وعبرت منظمة صناعيي السكك الحديدية بالإعلان، معتبرة أنه «استثمار قياسي في تحديث شبكة السكك الحديدية»، داعية في الوقت نفسه إلى «تطبيقه بسرعة»، ويندرج ذلك في إطار خطة المناخ التي اعتمدها البرلمان الألماني في ديسمبر، ويفترض أن تسمح للبلاد بخفض نسبته 55% في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2030، بالمقارنة عما كانت عليه في 1990.