وزيرة المالية الكويتية: انخفاض أسعار النفط يسبب عجزا قدره 25 مليار دولار للسنة المالية الجديدة

وزيرة المالية الكويتية، مريم العقيل. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزيرة المالية الكويتية، مريم العقيل، إن بلادها التي تعتمد إيراداتها بشكل كبير على أسعار النفط تتوقع عجزا قدره 25.3 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، أي بزيادة 15% على العام الحالي، مضيفة في مؤتمر صحفي بالعاصمة أن «العجز في الموازنة ناجم عن انخفاض في إنتاج النفط وأسعاره».

وأكدت العقيل أن الحكومة قررت إبقاء الإنفاق دون تغيير عن السنة المالية الحالية عند نحو 74 مليار دولار، بينها 71% مخصصة لأجور موظفي الخدمة المدنية والإعانات العامة، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 48.7 مليار دولار، أي أقل بنسبة 6% عن تقديرات العام الحالي، ويشكل النفط أكثر من 87% من الدخل، ومنذ انهيار أسعار النفط منتصف العام 2014، اتبعت الكويت دول الخليج الغنية بالنفط في زيادة أسعار الوقود والكهرباء، لكنها لم تستطع فرض ضرائب بسبب المعارضة الشديدة في مجلس الأمة.

أقرت الحكومة الكويتية موازنة 2020/2021 التي تلحظ عجزا كبيرا للعام السادس على التوالي، بسبب انخفاض أسعار النفط، كما أعلنت وزيرة المالية مريم العقيل.

ولفتت العقيل إلى أن «الحكومة ستسحب من صندوق احتياطي الدولة لمواجهة عجز الموازنة مع رفض مجلس الأمة إصدار تشريع يسمح للحكومة بالاقتراض»، مشيرة إلى أن الحكومة «ستمارس ضغوطا من أجل موافقة المجلس على قانون الدين العام، لأن الاقتراض أرخص من سحب أموال من صناديق الثروة السيادية».

كما أشارت وزيرة المالية مريم العقيل إلى أن الحكومة «تريد أيضا من المجلس الموافقة على قانون لفرض ضرائب انتقائية على غرار دول الخليج الأخرى، واصفة القانون بأنه ضروري».

يذكر أنه لدى دولة الكويت البالغ عدد سكانها الأصليين 1.5 مليون نسمة فقط، صندوق ثروة سيادي تزيد أصوله على 600 مليار دولار، ما يوفر وسيلة تمويل للدولة، ويعيش نحو 3.3 مليون أجنبي في الكويت.