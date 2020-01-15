رسمياً.. واشنطن ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنّها ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، لأنّ الاتفاق التجاري الجزئي الذي تعتزم واشنطن توقيعه مع بكين الأربعاء لا ينصّ على إلغاء هذه الرسوم.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب ممثل التجارة الأميركية، في بيان مشترك، «ليس هناك اتفاق على تخفيض التعريفات في المستقبل.. أي شائعات تقول عكس ذلك هي خاطئة تماماً»، وفق وكالة فرانس برس.

وأتى البيان المشترك بعد تقرير لوكالة بلومبيرغ قالت فيه إن الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته مليارات الدولارات من الواردات الصينية، ستبقى سارية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، وبعد ذلك يمكن إزالتها.