رسمياً.. واشنطن ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 12:56 صباحا

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنّها ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، لأنّ الاتفاق التجاري الجزئي الذي تعتزم واشنطن توقيعه مع بكين الأربعاء لا ينصّ على إلغاء هذه الرسوم.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب ممثل التجارة الأميركية، في بيان مشترك، «ليس هناك اتفاق على تخفيض التعريفات في المستقبل.. أي شائعات تقول عكس ذلك هي خاطئة تماماً»، وفق وكالة فرانس برس.

وأتى البيان المشترك بعد تقرير لوكالة بلومبيرغ قالت فيه إن الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته مليارات الدولارات من الواردات الصينية، ستبقى سارية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، وبعد ذلك يمكن إزالتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ليبيا بعد الهدنة» في أولى حلقات «عكس التيار» على قناة «الوسط»