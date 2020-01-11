10 دول بينها 4 دول عربية تفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السنوي في نيويورك، 28 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

فقدت عشر دول بينها لبنان وفنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى، حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، وفق ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية الجمعة.

وقال ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي إن «عشرة أعضاء راكموا متأخرات وأصبحوا يخضعون للبند 19» من ميثاق الأمم المتحدة، حسب «فرانس برس».

البند 19

وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين. وأشار المتحدث إلى أن الدول العشر المعنية هي «أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب، والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن».

وذكّر بأنه في «أكتوبر، قررت الجمعية العامة أنه بإمكان جزر القمر، وساو تومي وبرينسيب والصومال الاحتفاظ بحقها في التصويت بالجمعية العامة حتى نهاية الدورة» الحالية في سبتمبر.

وينص البند 19 على أنه يمكن للجمعية العامة السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ على حق التصويت في حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها. وتبلغ موازنة عمل الأمم المتحدة نحو ثلاثة مليارات دولار، فيما تقارب موازنة عمليات السلام ستة مليارات دولار.