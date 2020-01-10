الحكومة الفرنسية تكشف عن مشروعين لإصلاح نظام التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 03:54 مساء
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يعقد اجتماعا لبحث مشروع إصلاح نظام التقاعد، 10 يناير 2020 (فرانس برس).

بعد خمسة أسابيع من الإضرابات والتظاهرات، كشفت الحكومة الفرنسية أمس الخميس عن مشروعي قانون لإصلاح نظام التقاعد، من غير المرجح أن يرضيا النقابات التي تواصل التعبئة.

وأوضحت الحكومة مضمون مشروعها الإصلاحي الذي يتمسك بتحديد سن محوري للتقاعد في الـ64 من العمر للحصول على معاش تقاعد كامل، مع الإبقاء على سن 62 عاما كعتبة قانونية تسمح بالتقاعد المبكر بمعاش مخفض أو الاستمرار في العمل لتقاضي معاش تقاعدي أعلى، حسب «فرانس برس».

توازن مالي
ويرسي مشروعا القانون قاعدة تلزم بتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد الشامل المقبل القائم على نقاط، غير أنها تحدد أيضا سن توازن، إلا أن هذه النقطة تحديدا من الإصلاح تواجه احتجاجات حادة من النقابات المعتدلة، ومنها الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل رغم تأييدها للإصلاح كمبدأ عام.

وحذر الأمين العام لهذه النقابة الأكبر في فرنسا بأنه إذا بقي السن المحوري مدرجا في القانون، «فسيكون ردنا بالرفض، هذا واضح».

من جهته، قال الأمين العام لـ«الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة» لوران إسكور: «على رئيس الوزراء أن يقول (أسحب إجراء السن المحوري)، في حين يرد ذكر عمر التوازن هذا ما لا يقل عن 39 مرة في مشروع القانون».

وسيدخل هذا العمر المحوري حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2022 ما لم يتم الاتفاق على أمر مغاير قبل سبتمبر 2021 بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل، المشاركين في الصندوق الوطني المقبل للتقاعد الشامل المقرر استحداثه في الأول من ديسمبر 2020، بحسب النصوص المطروحة.

زيادة المعاشات
ومد رئيس الوزراء إدوار فيليب يده في مطلع الأسبوع للكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل، عارضا عقد مؤتمر تمويل اقترحه بيرجيه. ودعا الشركاء الاجتماعيين لبحث الأمر الجمعة. وتتعهد الدولة أيضا في مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية للمدرسين والباحثين التي قد تتضرر جراء إصلاح النظام التقاعدي، وهو ما سبق أن وعدت به الحكومة.

غير أن التدابير المدرجة في مشروعي القانون المطروحين لا تبدو من حيث مضمونها قادرة على إقناع النقابات المطالبة بسحب الإصلاح تماما، وفي طليعتها الكونفدرالية العامة للعمل و"القوى العاملة".

وجمعت النقابات الخميس 452 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا بحسب أرقام وزارة الداخلية، بينهم 56 ألفا في باريس وحدها، وهي تعبئة تفوق حجم تظاهرات 10 ديسمبر الماضي، إلا أنها أدنى من تحركات 17 ديسمبر، وأدنى خصوصا من يوم التحركات الأول في الخامس من الشهر الماضي، بحسب السلطات.

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