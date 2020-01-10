محامي كارلوس غصن: اليابان لم توفر محاكمة عادلة لموكلي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 10:50 صباحا
كارلوس غصن. (أرشيفية: الإنترنت).

قال محامي رجل الأعمال اللبناني، ورئيس تحالف «نيسان- ريونو» كارلوس غصن، إن السلطات اليابانية أخفقت في توفير محاكمة عادلة تحترم حقوق موكله، حسب ما ذكرت «بي بي سي»، اليوم الجمعة.

وكان غصن ندد الأربعاء الماضي،ـ في أول ظهور له منذ فراره من طوكيو، بـ«التواطؤ» بين شركة «نيسان» والادعاء العام الياباني ضده، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت، قبل أن تصدرت النيابة العامة اللبنانية أمر استدعاء بحقه للإدلاء بإفادته أمامها.

وأضاف غصن أنه «لم يكن أمامه من خيار» إلا الهروب من اليابان التي كان قضاؤها «يعتبره مذنبا» قبل إدانته، وتحدث غصن بثقة عارمة ورد على الأسئلة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، معتبرا أن الاتهامات التي وجهت إليه «لا أساس لها».

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