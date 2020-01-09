مصر للطيران تسـتأنف رحلاتها إلى بغداد السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 06:21 مساء

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، الخميس أن شركة مصر للطيران ستستأنف رحلاتها الجوية إلى بغداد السبت بعد أن علقتها ثلاثة أيام بسبب الأوضاع الأمنية.

وبحسب «فرانس برس»، قالت الشركة في بيان إنه «بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني، قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد اعتباراً من يوم السبت القادم». وأضافت: «ستتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات».

وكانت مصر للطيران علقت رحلاتها لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء حتى غدا الجمعة «لحين استقرار الحالة الأمنية» في العاصمة العراقية. واتخذ هذا القرار بعد مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أميركي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

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