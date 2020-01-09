الصين تفتح قطاع التنقيب عن النفط والغاز أمام الشركات الأجنبية

أعلنت الصين أنها ستسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز على أراضيها، في قرار رحب به المسؤولون، الخميس، بوصفه خطوة «إصلاحات كبرى» لفتح هذا القطاع.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية إن الشركات الأجنبية المسجلة في الصين مع صافي أصول لا يقل عن 300 مليون يوان (43 مليون دولار) ستكون مؤهلة للحصول على حقوق لعمليات التنقيب عن النفط والغاز، وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من الأول من مايو وسيشمل أيضا الشركات المحلية.

وقال نائب وزير الموارد الطبيعية لينغ يومينغ في مؤتمر صحفي إن «الانفتاح أمام المؤسسات المحلية والأجنبية خطوة إصلاحية كبرى».

وفي السابق، كان بإمكان الشركات الأجنبية دخول هذا القطاع بالعمل مع شركات صينية مثل مؤسسات مملوكة من الحكومة، وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى الصين لفتح مزيد من قطاعات الاقتصاد الذي تهيمن عليه شركات حكومية أمام الشركات الخاصة.

وتهيمن على سوق النفط والغاز في الصين جهات حكومية، مثل الشركة الوطنية الصينية للنفط، والمؤسسة الصينية للبتروكيماويات «سينوبيك».

والخميس أعلنت الوزارة أيضا أن تراخيص عمليات التنقيب عن موارد معدنية ستكون صالحة لخمس سنوات. وسيكون كل تمديد لخمس سنوات أيضا، وعندما تتقدم الشركات بطلب لتجديد حقوق التنقيب، سيتم تخفيض مساحة التنقيب بنسبة 25%، وفق الوزارة.