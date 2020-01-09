«بتروبراس» البرازيلية تعلق مرور ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 08:35 صباحا
ناقلة نفط، (أرشيفية: ا ف ب)

قررت مجموعة النفط البرازيلية الحكومية «بتروبراس» تعليق مرور ناقلاتها في مضيق هرمز بسبب التوترات الراهنة بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت «بتروبراس» في بيان أمس الأربعاء، إن توزيع الوقود في البرازيل لن يتأثر بهذا الإجراء. وأضاف البيان أنّه بعد إجرائها تقييما مشتركا مع البحرية البرازيلية، اتخذ قرار «تجنّب المرور عبر مضيق هرمز في الوقت الحالي»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث نفط العالم المنقول بحرا يقع بين إيران شمالا، وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة جنوبا، ويصل مياه بحر عمان بمياه الخليج.

ولفتت «بتروبراس» في بيانها إلى أنّها «تقيم بانتظام التغييرات في طرق سفنها لتجنب المناطق التي تشكل خطراً على سلامة عملياتها»، طمأنت إلى أنّ تعليق المرور بهرمز «لن يكون له أي تأثير على توريد الوقود للبرازيل».

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وأتى قرار «بتروبراس» بعد إطلاق إيران فجر الأربعاء صواريخ بالستية على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أميركية ببغداد الأسبوع الماضي، في تصعيد آثار مخاوف من احتمال اندلاع حرب بين واشنطن وطهران.

وكانت حكومة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أعلنت عقب اغتيال قاسمي دعمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب «في معركته ضد الإرهاب»، في موقف استنكرته إيران التي استدعت القائم بالأعمال البرازيلي إلى وزارة الخارجية في طهران لإبلاغه احتجاجها عليه.

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