«فرانس برس»: شركة أثاث ستدفع 46 مليون دولار تعويضا لعائلة طفل أميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 12:23 مساء
أكبر متجر لمجموعة «ايكيا» في العالم في كونغنز كورفا في السويد. (أرشيفية: فرانس برس)

ستدفع شركة «إيكيا» السويدية العملاقة للأثاث 46 مليون دولار إلى والدي طفل توفي في الولايات المتحدة وهو في سن السنتين، بعد سقوط خزانة صغيرة بأدراج عليه، على ما قال محامو العائلة، وقد وقع الحادث في مايو 2017 في منزل الطفل يوزف دوديك في ولاية كاليفورنيا عندما سقطت خزانة صغيرة من طراز «مالم كانت قد سحبت بشكل واسع من الأسواق قبل سنة على ذلك، إثر ورود شكاوى كثيرة».

وقد رفع والداه شكوى العام 2018 ضد الشركة السويدية، متهمين إياها بـ«عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين سلامة خزاناتها وثباتها»، على ما أوضح مكتب «فيلدمان سيبارد» للمحاماة في بيان، وفي إطار اتفاق بالتراضي، وافقت «إيكيا» الأولى عالميا في مجال الأثاث الإثنين، على دفع 46 مليون دولار إلى عائلة الطفل «في تعويض قد يكون الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة في إطار وفاة عرضية»، على ما أوضح المصدر نفسه، وسبق لهؤلاء المحامين أن حصلوا العام 2016 من المجموعة السويدية على 50 مليون دولار توزع على ثلاث عائلات قضى أطفال لها في سقوط خزانات كهذه.

وأكدت ناطقة باسم «إيكيا» قيمة الاتفاق لوكالة «فرانس برس»، موضحة: «نبقى عازمين على العمل بطريقة تفاعلية وتعاونية على صعيد هذه المسألة المهمة جدا للسلامة في المنازل»، وينص الاتفاق كذلك على بذل «إيكيا» جهودا أكبر للتواصل مع الزبائن الذين اشتروا خزانات «مالم» أو سلعا مماثلة.

وكانت «إيكيا» أعلنت يونيو 2016 سحب نحو 36 مليون خزانة «مالم» في أميركا الشمالية و1.6 مليون في الصين بعد وفاة ستة أطفال وحوادث أخرى أدت إلى إصابة نحو ثلاثين آخرين في الولايات المتحدة.

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