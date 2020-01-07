باريس وواشنطن تحددان 15 يومًا مهلة لتسوية الرسوم على شركات الإنترنت

وزير المالية الفرنسي برونو لومير في مؤتمر صحفي في واشنطن، 18 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، أن فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة 15 يومًا للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي جمع الوزير الفرنسي بالمفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان، في مقر وزارة المال الفرنسية، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي «سيقف إلى جانب فرنسا»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكانت واشنطن أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعدما عطلتها لسنوات، لكنها وضعت في ديسمبر شروطًا رفضتها باريس، ما أثار شكوكًا بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق عالمي بحلول نهاية 2020.

وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة «غافا» التي تضم شركات «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» الأميركية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الريكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع «ليموج» وغيرها.