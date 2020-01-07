أسعار النفط تتراجع في الأسواق العالمية بعد ارتفاع مصحوب بمقتل قاسم سليماني

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين النظر في احتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب مقتل الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وهبط برنت 1.5% إلى 67.86 دولار للبرميل وسجل 68.14 دولار، بانخفاض 77 سنتا، في الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65 سنتا إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5% إلى 62.30 دولار، حسب «رويترز».

كانت الأسعار ارتفعت في الجلستين السابقتين، حيث بلغ برنت أعلى مستوياته منذ سبتمبر الماضي، في حين زاد غرب تكساس إلى ذروته منذ أبريل.

جاءت المكاسب عقب مخاوف من تصاعد الصراع واحتمال تعطل معروض الشرق الأوسط بعد ضربة بطائرة مسيرة في الثالث من يناير قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، لكن بعض المحللين بدؤوا يشككون في فرص اندلاع صراع واسع النطاق.

وقال مدير أبحاث السلع الأولية في بنك «أستراليا الوطني» لاخلان شو: «السوق قلقة بوضوح من احتمال تعطل المعروض لكن لا يوجد مسار واضح للأمام من هنا». وأضاف: «الأمر برمته محض تصورات محتملة قد تؤثر على إنتاج النفط أو لا تؤثر، لذا يبدو أن السوق أعادت التقييم في آخر 24 إلى 36 ساعة فيما يتعلق ببعض الاحتمالات».

وأشار إلى أن إيران ستحتاج لإيرادات العملة الصعبة من استمرار صادرات النفط «ولهذا لن يكون من مصلحتها أن تحاول غلق مضيق هرمز. ويمر نحو 20% من نفط العالم بالمضيق الذي تطل إيران عليه».

ورجحت مجموعة «أوراسيا» أن تركز إيران على الأهداف العسكرية الأميركية لا أهداف الطاقة.