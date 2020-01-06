تأشيرة سياحية إماراتية مدتها خمس سنوات تجيز لحامليها الدخول المتعدد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 08:59 مساء
الألعاب النارية في الاحتفال بحلول سنة 2020 في برج خليفة بدبي، 31 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

اعتمدت دولة الامارات العربية المتحدة الإثنين نظام التأشيرة السياحية الصالحة لخمس سنوات مع دخول متعدد، وذلك بهدف جذب مزيد من السياح.

ووفق «فرانس برس»، اتخذ القرار في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الذي أعلن ذلك في تغريدة. ويشمل نظام التأشيرة الجديد كافة الجنسيات ويهدف إلى تعزيز موقع الإمارات كوجهة سياحية عالمية من الدرجة الأولى، بحسب بيان للحكومة.

وكتب الشيخ محمد في تغريدة «اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة .. لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام .. لكافة الجنسيات». وأضاف «نستقبل (حاليا) أكثر من 21 مليون سائح سنويا وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية».

تحفيز الاقتصاد المحلي
ويسمح نظام التأشيرة في الإمارات لمواطني الدول الغربية والاتحاد السوفياتي السابق والعديد من الدول الآسيوية بالحصول على تأشيرة سياحية عند وصولهم إلى البلاد. أما مواطنو الدول الأفريقية والعربية باستثناء دول الخليج، وبعض دول أميركا اللاتينية فعليهم أن يقدموا طلب تأشيرة للدخول إلى الإمارات.

وتكثف الإمارات وخصوصا إمارة دبي، الإجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي وهو ثاني أهم اقتصاد عربي بعد اقتصاد السعودية. وفي هذا السياق أعلنت إمارة دبي في 29 ديسمبر موازنة 2020 مع نفقات هي الأعلى في تاريخها بهدف تحفيز الاقتصاد وإعداد الإمارة لاستقبال المعرض العالمي (اكسبو 2020) المقرر بعد أقل من سنة.

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