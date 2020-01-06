هبوط البورصات الخليجية وتراجع أسهم «أرامكو» بعد مقتل سليماني

جناح لشركة «أرامكو» السعودية في منتدى للتكنولوجيا بالرياض، 13 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

تراجع سعر سهم مجموعة «أرامكو» النفطية السعودية العملاقة إلى أدنى معدل منذ بدء تداوله في السوق المحلية، الأحد، في ظل تراجع جماعي للأسواق الخليجية بسبب مخاوف المستثمرين إزاء تصاعد التوترات الإقليمية عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية بالعراق.

وأغلقت أسواق الأسهم الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، باللون الأحمر، في أول يوم تداول بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، وفق «فرانس برس».

ودول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر - حليفة للولايات المتحدة وقريبة من إيران جغرافياً. ويوجد في بعض الدول الخليجية خاصة الكويت وقطر والبحرين قواعد عسكرية أميركية كبرى، بينما تبقي واشنطن على مئات من القوات الأميركية في السعودية.

هبوط في الكويت وأبو ظبي

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 3.7%، بينما هبطت سوق دبي المالية 3.1% وتراجعت سوق أبو ظبي بنسبة 1.4%. ويستمر التداول في الدول الخليجية منذ الأحد حتى الخميس، وكانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة الذي اغتيل فيه سليماني بضربة أميركية في بغداد.

وتراجعت السوق المالية السعودية المحلية (تداول)، وهي الأكبر في المنطقة ومن بين أكبر 10 أسواق عالمية، 2.4% مع غالبية الأسهم في الأحمر.



وتراجع مؤشر أرامكو السعودية، أكبر شركة مدرجة في العالم، بنسبة 1.7% لتصبح قيمته 34.55 ريال مما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية إلى 1.84 تريليون دولار.



وبدأ تداول أسهم أرامكو في السوق في 11 ديسمبر الماضي. وفي 17 ديسمبر، تراجع سعر سهم أرامكو النفطية للمرة الأولى منذ بدء تداوله في السوق المحلية، إذ بلغ سهر السهم 37.75 ريال. ويأتي تراجع الأسواق المالية الخليجية على الرغم من ارتفاع في أسعار الطاقة الذي تعتمد عليه دول الخليج كافة في الإيرادات العامة.

وفي قطر، تراجعت البورصة بنسبة 2.1% على الرغم من أن الدوحة تبقي على علاقات جيدة مع إيران. وهبطت بورصة البحرين حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي بقيمة 2.3%. أما بورصة سلطنة عمان فتراجعت فقط بقيمة 0.3%. وتحافظ مسقط على علاقات قوية مع إيران والولايات المتحدة بينما لا تمر صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.