هبوط البورصات الخليجية وتراجع أسهم «أرامكو» بعد مقتل سليماني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 10:18 صباحا
جناح لشركة «أرامكو» السعودية في منتدى للتكنولوجيا بالرياض، 13 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

تراجع سعر سهم مجموعة «أرامكو» النفطية السعودية العملاقة إلى أدنى معدل منذ بدء تداوله في السوق المحلية، الأحد، في ظل تراجع جماعي للأسواق الخليجية بسبب مخاوف المستثمرين إزاء تصاعد التوترات الإقليمية عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية بالعراق.

وأغلقت أسواق الأسهم الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، باللون الأحمر، في أول يوم تداول بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، وفق «فرانس برس».

ودول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر - حليفة للولايات المتحدة وقريبة من إيران جغرافياً. ويوجد في بعض الدول الخليجية خاصة الكويت وقطر والبحرين قواعد عسكرية أميركية كبرى، بينما تبقي واشنطن على مئات من القوات الأميركية في السعودية.

هبوط في الكويت وأبو ظبي
وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 3.7%، بينما هبطت سوق دبي المالية 3.1% وتراجعت سوق أبو ظبي بنسبة 1.4%. ويستمر التداول في الدول الخليجية منذ الأحد حتى الخميس، وكانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة الذي اغتيل فيه سليماني بضربة أميركية في بغداد.

وتراجعت السوق المالية السعودية المحلية (تداول)، وهي الأكبر في المنطقة ومن بين أكبر 10 أسواق عالمية، 2.4% مع غالبية الأسهم في الأحمر.

وتراجع مؤشر أرامكو السعودية، أكبر شركة مدرجة في العالم، بنسبة 1.7% لتصبح قيمته 34.55 ريال مما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية إلى 1.84 تريليون دولار.

وبدأ تداول أسهم أرامكو في السوق في 11 ديسمبر الماضي. وفي 17 ديسمبر، تراجع سعر سهم أرامكو النفطية للمرة الأولى منذ بدء تداوله في السوق المحلية، إذ بلغ سهر السهم 37.75 ريال. ويأتي تراجع الأسواق المالية الخليجية على الرغم من ارتفاع في أسعار الطاقة الذي تعتمد عليه دول الخليج كافة في الإيرادات العامة.

وفي قطر، تراجعت البورصة بنسبة 2.1% على الرغم من أن الدوحة تبقي على علاقات جيدة مع إيران. وهبطت بورصة البحرين حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي بقيمة 2.3%. أما بورصة سلطنة عمان فتراجعت فقط بقيمة 0.3%. وتحافظ مسقط على علاقات قوية مع إيران والولايات المتحدة بينما لا تمر صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب
ثقافة وفن
بين «الحرب» و«الانقسام».. ستة مبعوثين أمميين غرقوا في رمال الأزمة الليبية
ليبيا
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
حصاد الفن الليبي 2019: نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل أبرز النجوم
ثقافة وفن
داخلية «الوفاق»: يجب القضاء على كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة
ليبيا
خبراء أميركيون يبحثون مع حكومة الوفاق «خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ظريف: تهديد الرئيس الأميركي بضرب مواقع ثقافية «جريمة حرب»